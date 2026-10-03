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استاندار قزوین با انتقاد از وضعیت فعلی اشتغال در بخش خدمات و تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت سرمایهگذاری، خواستار توجه ویژه به توسعه روستایی و تقویت زنجیره ارزش در صنایع کشاورزی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان اظهار داشت: وضعیت اشتغال در بخش خدمات برخلاف روند مطلوب، نیازمند بازنگری و تقویت جدی است.
وی با اشاره به چالشهای موجود در مناطق روستایی افزود: اگرچه درآمد روستاییان در سالهای اخیر بهبود یافته، اما همچنان نسبت به میانگین کشوری با اشکالاتی روبهرو هستیم که نیازمند توجه مضاعف مسئولان است.
استاندار با اشاره به پتانسیلهای بالای استان ، بر لزوم حرکت از کشاورزی سنتی به سمت صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت:باید با تمرکز بر زنجیره ارزش، سهم استان در مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی افزایش یابد؛ چرا که این مسیر منجر به سودآوری بیشتر و ارزش افزوده بالاتر میشود.
نوذری در ادامه با انتقاد از نحوه توزیع تسهیلات بانکی در سطح کشور، خواستار مدیریت هوشمندانه منابع شد و اظهار داشت:بسیاری از تسهیلات در پروژههای پراکنده و فرسایشی هدر میروند که از همین حیث اولویت باید هدایت تسهیلات به سمت پروژههایی باشد که حداقل ۷۰ درصد پیشرفت داشتهاند تا از بهرهوری حداکثری در آنها اطمینان حاصل شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد:همچنین اولویتهای استان در حوزههای صنعت، کشاورزی و گردشگری باید از سوی بانکها نیز پشتیبانی شود.
استاندار در بخش انرژی نیز با اشاره به پروژههای استراتژیک استان گفت:توسعه نیروگاه خورشیدی در اولویتهای اصلی قرار دارد و هدف ما افزایش ظرفیت این نیروگاه از ۱۲۰ مگاوات فعلی به ۴۰۰ مگاوات تا پایان دوره دولت است.
شایان ذکر است که در سال جاری، استان ما در حوزه تامین برق با ناترازی مواجه نبوده است.