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۲۰ واحد دامداری، پرورش ماهی و گلخانه که در جریان جنگ تحمیلی سوم در بخش کویرات آران و بیدگل آسیب دیده بودند، با حمایت و تسهیلات بنیاد علوی بازسازی و به چرخه فعالیت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجری طرحهای بنیاد علوی در استان اصفهان گفت: در این بخش در مجموع ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای بازسازی و حمایت از واحدهای آسیبدیده پرداخت شده است.
مهدی شاهنظری افزود: در استان اصفهان نیز ۱۲۷ مورد از اماکن و واحدهای آسیبدیده شناسایی شدهاند و تاکنون ۷۲ مورد از آنها تسهیلات دریافت کردهاند.
وی گفت: مجموع ارزش تسهیلات پرداختشده به این واحدها ۸ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بوده است.