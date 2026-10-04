با حمایت و تسهیلات بنیاد علوی

بازسازی ۲۰ واحد آسیب‌دیده جنگ در آران و بیدگل

۲۰ واحد دامداری، پرورش ماهی و گلخانه که در جریان جنگ تحمیلی سوم در بخش کویرات آران و بیدگل آسیب دیده بودند، با حمایت و تسهیلات بنیاد علوی بازسازی و به چرخه فعالیت بازگشتند.