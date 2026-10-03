نماینده مردم تهران و رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، در بازدید از مجتمع صنعتی تجریشی باقرشهر و صنایع کهریزک، با فعالان صنعتی درباره حل مشکلات زیرساختی و حمایت از تولیدکنندگان گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این بازدید که با حضور اعضای هیئت‌مدیره تولیدکنندگان و جمعی از صنعتگران برگزار شد، نیاز‌های زیرساختی واحد‌های تولیدی و راهکار‌های تسهیل فعالیت آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید علی یزدی‌خواه در این دیدار با تأکید بر توسعه الگو‌های نوین تولید، به موضوع «تولید بدون کارخانه» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت‌های خالی واحد‌های صنعتی فراهم شده است تا تولیدکنندگان بتوانند با بهره‌گیری از امکانات بلااستفاده، فعالیت تولیدی خود را گسترش دهند.