به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی گفت: تاکنون حدود سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح هزینه شده و برآورد‌ها نشان می‌دهد برای تکمیل کامل آن به حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: طرح تکمیل و ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب بجنورد با افق جمعیتی سال ۱۴۲۵ طراحی شده و قرار است ظرفیت لازم برای پوشش جمعیت ۳۸۴ هزار نفری را فراهم کند.

فاطمی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب بجنورد گفت: از مجموع ۴۸۵ کیلومتر شبکه پیش‌بینی شده، تاکنون ۲۸۰ کیلومتر اجرا شده است.

وی افزود: اجرای این میزان شبکه، زمینه پوشش ۶۳ درصدی جمعیت شهر بجنورد را فراهم کرده است.