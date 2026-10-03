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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی گفت: تکمیل و ارتقای تصفیهخانه فاضلاب بجنورد نیازمند ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار است و این طرح اکنون ۲۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امیر فاطمی گفت: تاکنون حدود سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل این طرح هزینه شده و برآوردها نشان میدهد برای تکمیل کامل آن به حدود ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسانشمالی خاطرنشان کرد: طرح تکمیل و ارتقای تصفیهخانه فاضلاب بجنورد با افق جمعیتی سال ۱۴۲۵ طراحی شده و قرار است ظرفیت لازم برای پوشش جمعیت ۳۸۴ هزار نفری را فراهم کند.
فاطمی در ادامه با اشاره به وضعیت شبکه جمعآوری فاضلاب بجنورد گفت: از مجموع ۴۸۵ کیلومتر شبکه پیشبینی شده، تاکنون ۲۸۰ کیلومتر اجرا شده است.
وی افزود: اجرای این میزان شبکه، زمینه پوشش ۶۳ درصدی جمعیت شهر بجنورد را فراهم کرده است.