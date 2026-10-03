به مناسبت هفته دفاع و به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اردوی جهادی داندان پزشکی در روستای دستگرد درگاز بخش گوهران بشاگرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس؛ نادر شبانی مسئول گروه جهادی داندان پزشکی گفت: این اردو جهادی با دو گروه ۸ نفره در مدت ۵ روز و با هدف ارتقا سلامت بخش دهان و دندان در حال برگزاری است.

سرپرست تیم داندان پزشگی گفت: این گروه جهادی خدمات عصب کشی، جرم گیری، کشیدن و روکش دندان به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهند.

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نادر مبرزی افزود: تاکنون به بیش از ۳۰۰ تَن خدمات دندانپزشکی به ارزش ۳ میلیارد تومان ارائه شده است.

این گروه جهادی از هشت تا ۱۱ مهر ماه به اهالی روستای دستگرد درگاز بخش گوهران بشاگرد خدمات ارائه می‌دهند.