تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز بهداشت استان یزد و دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های برادران و خواهران، با هدف ارتقای سطح سلامت دانشجویان و کارکنان و توسعه آموزش‌های سلامت در میان جامعه دانشگاهی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزدگفت: تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز بهداشت استان یزد و دانشگاه فرهنگیان در حوزه‌های برادران و خواهران، با هدف ارتقای سطح سلامت دانشجویان و کارکنان و توسعه آموزش‌های سلامت در میان جامعه دانشگاهی به امضا رسید. وی، بر ضرورت توجه ویژه به سلامت معلمان و دانشجومعلمان تأکید کرد.

دکتر مسعود شریفی با اشاره به جایگاه معلمان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به عنوان گروه‌های مرجع در حوزه سلامت گفت: گسترش همکاری با دانشگاه فرهنگیان می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و ترویج آموزش‌های سلامت در جامعه داشته باشد.

وی افزود: این تفاهم‌نامه با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش و ارائه خدمات سلامت به امضا رسیده و بر اساس آن، آموزش کارکنان و دانشجویان، معاینات و غربالگری‌های سلامت و ارائه خدمات مرتبط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، علاوه بر ارتقای سلامت دانشجویان و کارکنان دانشگاه فرهنگیان، زمینه انتقال و ترویج آموزه‌های سلامت از سوی دانشجومعلمان به مدارس و جامعه را نیز فراهم کند.