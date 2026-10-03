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گروه جهادی شهید رئیسی و شبکه بهداشت با حضور روستاهای کرسگان، حسین آباد، جولرستان و موسیان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان به مراجعه کنندگان خدمات رایگان ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این اردوی ۲ روزه بیست متخصص بهداشتی انواع خدمات دندانپزشکی شنوایی سنجی و مامایی به بیش از ۴۵۰ نفر خدمات رایگان ارائه کردند.
رمضان رحیمی گفت: تا پایان امسال گروههای جهادی در دوبخش قهدریجان و پیربکران این شهرستان هم خدمت رسانی میکنند.