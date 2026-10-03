در چهار روستای شهرستان فلارجان

خدمات گروه جهادی شهید رئیسی و شبکه بهداشت

گروه جهادی شهید رئیسی و شبکه بهداشت با حضور روستا‌های کرسگان، حسین آباد، جولرستان و موسیان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان به مراجعه کنندگان خدمات رایگان ارائه کردند.