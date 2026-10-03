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مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین در رفتوبرگشت محور هراز (محدوده سهراهی چلاو)، آزادراه قزوین - کرج - تهران (استاندارد تا پل کلاک) و ورودیهای شرق پایتخت (محدوده جاجرود) خبر داد. تردد در سایر محورهای شمالی از جمله چالوس، فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال روان گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند پایش تردد و اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، وضعیت ترافیکی در محورهای مواصلاتی به شرح زیر گزارش شده است:
محور هراز و شرق استان تهران:
ترافیک وسایل نقلیه در هر دو مسیر رفت و برگشت محور هراز (محدوده سهراهی چلاو) سنگین است. همچنین در مسیر شرق به غرب، ترافیک در محدوده جاجرود در هر دو مسیر «محور قدیم بومهن - تهران» و «آزادراه پردیس - تهران» پرحجم و سنگین گزارش میشود.
آزادراه قزوین - کرج - تهران:
تردد خودروها در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پایانه استاندارد تا پل کلاک به صورت سنگین در جریان است.
وضعیت سایر محورهای شمالی:
تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت، روان و فاقد هرگونه گره ترافیکی است. همچنین تردد در مسیر خروجی تهران (مسیر جنوب به شمال محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس) نیز روان گزارش شده است.