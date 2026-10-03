ترافیک وسایل نقلیه در هر دو مسیر رفت و برگشت محور هراز (محدوده سه‌راهی چلاو) سنگین است. همچنین در مسیر شرق به غرب، ترافیک در محدوده جاجرود در هر دو مسیر «محور قدیم بومهن - تهران» و «آزادراه پردیس - تهران» پرحجم و سنگین گزارش می‌شود.

وضعیت سایر محورهای شمالی:

تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت، روان و فاقد هرگونه گره ترافیکی است. همچنین تردد در مسیر خروجی تهران (مسیر جنوب به شمال محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه تهران - پردیس) نیز روان گزارش شده است.