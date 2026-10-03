مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سود سهام عدالت پس از دریافت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب مشمولان واریز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ولی‌اله جعفری با اشاره به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ گفت: به محض دریافت سود از این شرکت‌ها و فراهم شدن امکان واریز، سود به حساب مشمولان پرداخت می‌شود، اما زمان دقیق واریز مشخص نیست.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مجامع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکت‌های سرمایه پذیر، در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است، بنابراین شرکت‌ها موظف هستند طبق برنامه زمان‌بندی سود سهام، سود متعلق به سهام‌داران عدالت را پرداخت کنند.

جعفری در خصوص میزان سود سهام عدالت گفت: میزان سود حدود دو میلیون تومان است، اما عدد پس از برگزاری کامل مجامع از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌شود، ولی به نظر می‌رسد مبلغ سود بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان باشد. وراث سهام‌داران متوفی عدالت می‌توانند به یکی از شعب بانک‌های ملی، ملت، تجارت یا پارسیان یا شرکت‌های کارگزاری که نام آنها در سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی درج شده است، مراجعه کنند.

وی افزود: نماینده ورثه باید اطلاعات را به صورت کامل در اختیار شرکت کارگزاری یا شعب بانک‌هایی که به آنها اشاره شد، قرار دهد.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این اطلاعات در سامانه «میراث» وارد می‌شود و سپرده‌گذاری مرکزی بر اساس اطلاعات دریافت شده فرآیند انحصار وراثت را انجام می‌دهد. یکی از موضوعاتی که اخیراً مجلس مورد بحث قرار گرفته این است که در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، نقش تعاونی‌ها افزایش پیدا کند.

برای پایان سال مالی ۱۴۰۲، هفت استان، برای پایان سال مالی ۱۴۰۳ نیز هفت استان مجامع خود را برگزار کرده‌اند و برای پایان سال مالی ۱۴۰۴ هم تا کنون ۵ استان مجامع خود را برگزار کرده‌اند.