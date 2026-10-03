طرح تعویض رایگان مخازن CNG فرسوده و منقضی‌شده تاکسی‌های درون‌شهری از امروز در استان گلستان وارد مرحله اجرا می‌شود؛ اقدامی که با هدف ارتقای ایمنی ناوگان و حمایت از تاکسیرانان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، بر اساس اعلام عضو هیئت‌مدیره حمل‌ونقل کشور، تاکسی‌های دارای پلاک «ت» که عمر مخزن CNG آنها به پایان رسیده یا در مراکز معاینه فنی به‌دلیل فرسودگی و غیراستاندارد بودن مردود شده‌اند، در صورت احراز شرایط مشمول این طرح خواهند بود.

در این طرح، خودرو باید از نظر فنی و عملکردی امکان حداقل سه سال ادامه فعالیت در ناوگان تاکسیرانی را داشته باشد؛ بنابراین تاکسی مشمول تا سه سال نباید از ناوگان خارج یا اسقاط شود.

رانندگان و مالکان تاکسی‌های واجد شرایط برای اطلاع از ضوابط، ثبت‌نام و طی مراحل بهره‌مندی از طرح، باید به واحد‌های تاکسیرانی در شهر محل فعالیت خود مراجعه کنند.