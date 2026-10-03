معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه خرید حمایتی مرغ ادامه می‌یابد، از اتحادیه‌ها و تشکل‌ها خواست در تنظیم بازار مرغ فعالانه‌تر عمل کنند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، روح الله زحمتکش از استمرار خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و تصریح کرد: برنامه خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ برای ذخیره سازی، طرح یک هفته‌ای نبوده و هدف آن حمایت از بازار تا پایان مهر است.

معاون وزارت جهاد با بیان اینکه برنامه ریزی شده است تا جوجه ریزی ماه‌های گذشته که گاهی به روزی ۸ تا ۹ میلیون قطعه می‌رسید، به حدود ۷ میلیون قطعه برسد، از تداوم خرید حمایتی برای جمع آوری بخشی از مرغ عرضه شده به بازار خبر داد و افزود: هدف از خرید حمایتی، رسیدن به دوره‌ای است که آثار جوجه‌ریزی روزانه هفت میلیون قطعه، یعنی حدود ۱۰ آبان‌ماه، در بازار نمایان شود.

زحمتکش تصریح کرد: پس از رایزنی و تشریح وضعیت برای مراجع تصمیم‌گیر، مجوز خرید سه هزار تن دیگر نیز به سهمیه شرکت پشتیبانی امور دام افزوده شد تا این شرکت بتواند در کنار مرغداران قرار گیرد و ذخایر استراتژیک کشور نیز تقویت شود.

وی از دستور به استان‌ها برای جمع آوری بخشی از مرغ‌های موجود در بازار خبر داد و گفت: نامه‌هایی نیز به استان‌ها و وزارت کشور ارسال شده است تا از ظرفیت سردخانه‌ها برای جمع‌آوری و ذخیره‌سازی مرغ استفاده شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئولیت اتحادیه‌ها تشکل‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: اتحادیه‌ها نباید صرفا دستگاه‌های دولتی را مقصر معرفی کنند؛ بلکه باید به شکل عملیاتی در تنظیم تولید و بازار نقش بگیرند. تشکل باید بتواند به اعضای خود اعلام کند که مرغ را بیش از حد سنگین نکنند، برای خرید و ذخیره‌سازی محصول سازوکار ایجاد کند و در زمان مازاد عرضه، بخشی از بازار را مدیریت کند.

وی افزود: وزارتخانه آمادگی دارد اختیارات حاکمیتی و ابزار‌های تنظیم‌گری را تا حد امکان در اختیار تشکل‌ها قرار دهد، اما مدیران اتحادیه‌ها نیز باید مسئولیت بپذیرند. کسی که مالک کالا نیست، نمی‌تواند درباره آن تصمیم مؤثر بگیرد؛ بنابراین اتحادیه‌ها باید با ایجاد سازوکار‌های مشترک خرید و مالکیت، قدرت مداخله در بازار پیدا کنند.

تاکید مدیرعامل پشتیبانی امور دام بر ادامه خرید حمایتی

پرویز جعفری، مدیر عامل پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به برنامه خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ از مرغداران گفت: با توجه به مازاد تولید مرغ در سطح کشور، دولت به منظور جلوگیری از زیان مرغداران از ۲۳ شهریور اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان کرده است.

به گفته وی، دولت در راستای حمایت از مرغداران و ایجاد انگیزه برای جوجه ریزی در ماه‌های آتی با خرید حمایتی بدنبال جبران بخشی از زیان تولیدکنندگان است.

جعفری تصریح کرد: بر مبنای استاندارد تعریف شده، در طرح خرید حمایتی مرغ‌های تولیدی با اوزان ۱.۲ تا ۱.۸ گرم از مرغداران خریداری می‌شود.