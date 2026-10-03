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عملیات بهسازی روکش آسفالت محور باغملک به ایذه در استان خوزستان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار باغملک گفت: این طرح با هدف افزایش ایمنی و سهولت در تردد خودروها در حال انجام میباشد که اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی آن از محل اعتبارات ملی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان تأمین شده است.
خسروی ادامه داد: در اجرای این طرح ضمن بهسازی محور باغملک به ایذه، عملیات لکه گیری و آسفالت این مسیر انجام میشود که امیدواریم موجب رضایت مسافران و کاربران جادهای و تردد ایمن آن باشیم.
محور باغملک–ایذه یکی از مسیرهای ارتباطی در شمال شرق استان خوزستان است که در مسیرهای مهم اهواز -اصفهان و اهواز به شهرکرد قرار دارد.