نشست چهارم کشوری کانون‌های خدمت رضوی با مشارکت استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد، به میزبانی شهرستان کاشان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کانون‌های خدمت رضوی منطقه کاشان در نشست هم اندیشی خادمیاران پهنه چهارم کشور گفت: شبکه خادمیاری کاشان در حال حاضر در قالب ۳۵ کانون محله‌ای و ۲۱ کانون تخصصی فعالیت می‌کند.

محمد جهاندار با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این شبکه، افزود: این شبکه در دوره‌های فعالیت خود، طیف گسترده‌ای از خدمات از جمله آزادسازی زندانیان، توزیع بسته‌های معیشتی، تأمین لوازم التحریر و سایر خدمات رفاهی و اجتماعی را در قالب طرح‌های متنوع با ارزش تقریبی بیش از ۷۰ میلیارد تومان اجرا کرده است.

وی گفت: هدف اصلی ما، ایجاد هم‌افزایی و اشتراک‌نظر در راستای اهداف بالادستی، گسترش فرهنگ رضوی و توسعه مفهوم “خادم و مخدوم” در سراسر کشور است.

مدیر مرکز خادمیاران کشور، نیز در این همایش با تبیین ساختار جدید فعالیت‌های این شبکه، از استقرار دبیرخانه پهنه چهارم کشور در شهرستان کاشان خبر داد و گفت: این شبکه با هدف خدمت به محرومان، مستضعفان و تسهیل امور زیارتی، بر محور‌های توانمندسازی، آموزش و هم‌افزایی در ارائه خدمات تمرکز دارد.

احمد میرزاده، با توضیح در مورد ساختار تقسیم‌بندی جغرافیایی فعالیت‌ها افزود: برای بهینه‌سازی مدیریت و افزایش کارایی، کشور به هشت پهنه عملیاتی تقسیم شده که پهنه چهارم شامل استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است.