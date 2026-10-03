رئیس دانشگاه آزاد واحد علم و فناوری پردیس از برنامه‌ریزی برای ایجاد نخستین مدرسه بین‌المللی این شهرستان در سال آینده با هدف توسعه ارتباطات آموزشی با کشورهای بریکس، شانگهای و اکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر شیوایی گفت: این مدرسه با هدف توسعه ارتباطات آموزشی با کشور‌های عضو بریکس، شانگهای و اکو و با حضور دانش‌آموزانی از کشور‌های مختلف راه‌اندازی خواهد شد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت استادان و معلمان بین‌المللی و ایجاد زمینه تعامل میان دانش‌آموزان ایرانی و خارجی از دیگر اهداف راه‌اندازی این مدرسه است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد علم و فناوری پردیس همچنین از فعالیت نخستین هنرستان سما جوار در منطقه نوآوری خبر داد و گفت: این هنرستان امسال نخستین ورودی خود را در رشته‌های کامپیوتر، برق، حسابداری و چند رشته دیگر پذیرفته است.

شیوایی افزود: دانش‌آموزان این هنرستان از ظرفیت دانشگاه و حدود ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان مستقر در منطقه نوآوری نیز بهره‌مند خواهند شد.