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رئیس دانشگاه آزاد واحد علم و فناوری پردیس از برنامهریزی برای ایجاد نخستین مدرسه بینالمللی این شهرستان در سال آینده با هدف توسعه ارتباطات آموزشی با کشورهای بریکس، شانگهای و اکو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر شیوایی گفت: این مدرسه با هدف توسعه ارتباطات آموزشی با کشورهای عضو بریکس، شانگهای و اکو و با حضور دانشآموزانی از کشورهای مختلف راهاندازی خواهد شد.
وی افزود: استفاده از ظرفیت استادان و معلمان بینالمللی و ایجاد زمینه تعامل میان دانشآموزان ایرانی و خارجی از دیگر اهداف راهاندازی این مدرسه است.
رئیس دانشگاه آزاد واحد علم و فناوری پردیس همچنین از فعالیت نخستین هنرستان سما جوار در منطقه نوآوری خبر داد و گفت: این هنرستان امسال نخستین ورودی خود را در رشتههای کامپیوتر، برق، حسابداری و چند رشته دیگر پذیرفته است.
شیوایی افزود: دانشآموزان این هنرستان از ظرفیت دانشگاه و حدود ۴۰۰ شرکت دانشبنیان مستقر در منطقه نوآوری نیز بهرهمند خواهند شد.