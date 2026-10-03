میدری با تأکید بر اینکه شهدا مسیر ایستادگی و ایثار را پیش روی جامعه روشن کرده‌اند، گفت: وظیفه ما نیز این است که تمام توان، وقت و آبروی خود را در طبق اخلاص بگذاریم و در راه خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم تلاش کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف استان کردستان که به‌صورت ارتباط تصویری (ویدئو کنفرانس) برگزار شد، اظهار داشت: زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا برای کشور ما همواره یک ضرورت حیاتی است؛ به‌ویژه در شرایطی که میهن عزیز ما در معرض تهدید‌های گوناگون دشمنان قرار دارد.

احمد میدری افزود: شهدا از یک سو کار را بر ما دشوار کردند و از سوی دیگر آسان؛ دشوار از این منظر که امانت‌دار خون هزاران جوان برومند و فرهیخته‌ای هستیم که در خرمشهر و سراسر خاک ایران در برابر دشمنان خارجی ایستادند، و آسان از این جهت که در مواجهه با آزمون‌های سخت، تکلیف را به روشنی برای ما مشخص کردند.

وی تصریح کرد: وقتی انسان‌های بزرگی جان عزیزشان را برای امنیت و استقلال کشور فدا کرده‌اند، دیگر انتخاب میان صرف تمام توان برای حل مشکلات یا به میدان آوردن آبرو برای عزت ایران، انتخاب دشواری نیست. شهدا راه را نشان داده‌اند تا بدون تردید پای آرمان‌ها بایستیم.

میدری با استناد به آیه شریفه «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا» و تفاسیر قرآنی پیرامون گشایش پس از سختی‌ها، خاطرنشان کرد: هرکس در راه الهی و مقدس قدم بگذارد، سختی‌ها را به جان می‌خرد، اما خداوند وعده فرموده با تحمل دشواری‌ها، راه‌های گشایش و برکاتی را آشکار سازد که از پیش قابل پیش‌بینی نبوده است. همان‌گونه که برکت خون پاک شهدا در مقاطع مختلف تاریخ و سال‌های دفاع مقدس، منشأ خیزش، وحدت و تحول سرنوشت ملت‌ها بوده است.

وی به ویژگی منحصر‌به‌فرد فرماندهان دفاع مقدس و جبهه ایثار اشاره کرد و گفت: بر خلاف الگو‌های رایج در جنگ‌های دنیا، فرماندهان ما همواره در خط مقدم ایثار و شهادت حضور داشته‌اند و این روحیه، الهام‌بخش رزمندگان و همه مسئولان است که نباید در تحمل سختی‌ها و فداکاری در صف دوم بایستند.