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در مراسمی در دهدشت از ۲۰ گروه جهادی شهرستان کهگیلویه قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول گروههای جهادی بسیج سازندگی سپاه فتح استان، در این آیین با قدردانی از فعالیت جهادگران گفت: گروههای جهادی در مناسبتها و عرصههای مختلف، از جمله پشتیبانی در ایام جنگ، حضور در مراسم تشییع شهدای اقتدار و خدمترسانی به مردم مناطق مختلف، حضوری فعال داشتهاند.
حرمتکیش با اشاره به ظرفیت گروههای جهادی افزود: جهادگران با استفاده از ظرفیت خیران و امکانات موجود، در زمینههای مختلف به مردم خدمترسانی میکنند.
وی همچنین از فعالیت گروههای جهادی شهرستان کهگیلویه در طرح شهید عجمیان و رنگآمیزی و بهسازی مدارس قدردانی کرد و گفت: کهگیلویه در اجرای این طرح از شهرستانهای موفق استان بوده است.
حرمتکیش با اشاره به اختصاص اعتبار برای اردوهای جهادی اظهار کرد: در این مرحله حدود ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اردوهای جهادی اختصاص یافته و مراحل بعدی نیز بهزودی تخصیص خواهد یافت.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه کهگیلویه نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه جهادی گفت: در شهرستان کهگیلویه ۶۰ گروه جهادی تخصصی در عرصههای مختلف فعالیت دارند.
جهانتاب افزود: این گروهها در حوزههایی همچون سلامت و بهداشت، دامپزشکی، کشاورزی، مشاوره و سایر عرصههای مورد نیاز جامعه فعالیت میکنند و در بسیاری از موارد به عنوان کمککار دستگاههای اجرایی در خدمت مردم هستند.