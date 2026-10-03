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جلسه گروه کاری اشتغال استان به ریاست محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی و با حضور جمعی از مسئولان استانی برگزار و آخرین وضعیت تحقق برنامه اشتغال و پرداخت تسهیلات بانکی استان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تسهیلات پرداخت شده، خواستار تجمیع و بهروزرسانی اطلاعات برای تصمیمگیری دقیق و هدایت هدفمند منابع شد.
محمد دهقان همچنین بر حضور منظم فرمانداران و دستگاههای اجرایی در جلسات گروه کاری اشتغال و مشارکت جدی آنان در شناسایی و رفع موانع شهرستانها تأکید کرده و خواستار اطلاعرسانی گسترده درباره مشوقها و حمایتهای اشتغال و استفاده از ظرفیت رسانهها برای معرفی این فرصتها به جامعه هدف شد.
وی در پایان بر ارائه گزارش دقیق از آموزشهای مهارتی، میزان بهرهگیری آموزشدیدگان از مهارتها و وضعیت پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تأکید کرده و تسریع در اجرای برنامههای اشتغال و هدایت هدفمند منابع بانکی را از الزامات تحقق اهداف اشتغال استان دانست.