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جشنواره داژبال ورزشکاران سندرم داون با عنوان فرشتگان ۴۷ تایی از برنامههای جنبی سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوان در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنا بر اعلام دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان دراصفهان، همزمان با برگزاری این رویداد فرهنگی بین المللی در اصفهان، نخستین جشنواره داژبال ورزشکاران سندرم داون با عنوان «فرشتگان ۴۷تایی» در ورزشگاه کوثر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان برگزار خواهد شد.
عنوان «فرشتگان ۴۷تایی» جلوهای متفاوت از پیوند ورزش، نشاط اجتماعی و جشنواره کودکان و نوجوانان را به نمایش میگذارد و فرصتی برای حضور ورزشکاران سندرم داون در یک رویداد ورزشی ویژه فراهم میکند.
این رویداد ورزشی باهدف ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای حضور و مشارکت ورزشکاران سندرم داون برنامهریزی شده است تا بخشی از برنامههای جنبی جشنواره فیلم کودک در حوزه ورزش و فعالیتهای اجتماعی رقم بخورد.
نخستین جشنواره داژبال ورزشکاران سندرم داون، فردا دوازدهم مهر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه کوثر واقع در خیابان امام خمینی (ره)، شهرک کوثر برگزار میشود.