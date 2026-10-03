نتایج اولیه پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کنکور ۱۴۰۵ در رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی فردا یکشنبه ۱۲ مهرماه منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش آموزش گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعم از رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی فردا ۱۲ مهرماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است.

پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، باید به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد جزئیات اعلام نتایج آزمون سراسری گفت: برای تمامی شرکت کنندگان، کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین نفر پذیرفته شده در سهمیه مربوط، در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر می‌شود.