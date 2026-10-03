به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیران دستگاه‌های اجرایی استان زنجان از اجرای طرح نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس استان خبر دادند؛ طرحی که بر اساس آن، ۴۰۰ مدرسه زنجان تا پایان مهرماه به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز خواهند شد.

زنجان در قالب طرح ملی نصب نیروگاه‌های خورشیدی بر بام مدارس، به‌عنوان دومین استان کشور اجرای این طرح را آغاز کرده است. سهم استان از این طرح، احداث نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در ۴۰۰ مدرسه است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه‌ها تأمین شده است.

همچنین با همکاری اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و شرکت توزیع نیروی برق استان، عملیات نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌ها تا پایان مهرماه به اتمام خواهد رسید.

با اجرای این طرح، در مجموع ۲ مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در مدارس استان زنجان ایجاد می‌شود و برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

این طرح در سطح ملی با هدف احداث نیروگاه‌های خورشیدی پنج کیلوواتی در ۱۲ هزار مدرسه کشور اجرا می‌شود و زنجان از استان‌های آغازگر اجرای آن به شمار می‌رود.

اجرای نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز این مراکز آموزشی، گامی در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به شبکه برق و حرکت مدارس به سمت خوداتکایی انرژی خواهد بود.