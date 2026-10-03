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یادواره ۶۳ شهید پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) شهرضا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ .فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شهرضا گفت: اعضای پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) در شهرضا با برگزاری یادواره شهدا در مسجد مطیعی، یاد و خاطره ۶۳ شهید دفاع مقدس ۸ ساله و دو شهید بزرگوار محمدحسن و محمد امین صدری از شهدای جنگ ۱۲ روزه در شهرضا را گرامی داشتند.
سرهنگ پاسدار مصطفی یونسی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید گفت: زنده نگهداشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست و باید همه پایگاههای بسیج در همه محلهها به این امر اهتمام داشته باشند.
سخنرانی و اجرای سرودهای ملی مذهبی از جمله برنامههای این یادواره بود.