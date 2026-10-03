مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اعلام اینکه کشتی تجاری «توسکا» حامل اقلام دارویی بیماران خاص بوده است، حمله ناوگان آمریکا به این شناور در زمان آتش‌بس را مصداق «جنایت جنگی» خواند و از پیگیری حقوقی این پرونده در مراجع قضایی بین‌المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مدرس خیابانی در مجمع عمومی عادی سالیانه گروه کشتیرانی، در تشریح جزئیات اقدام غیرقانونی علیه شناور کانتینری «توسکا» اظهار داشت: این کشتی کاملاً مأموریت تجاری داشته و مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی دریانوردی، دارای حق عبور آزاد بوده است. تعرض نظامی به این شناور در شرایطی رخ داد که کشور در دوران آتش‌بس به سر می‌برد؛ بنابراین هرگونه حمله به ناوگان بازرگانی در چنین شرایطی، جنایت جنگی و نقض صریح آتش‌بس محسوب می‌شود.

توقیف محموله دارویی بیماران دیالیزی و ۲۸ خدمه

وی با اشاره به غیرقانونی بودن اعمال محاصره دریایی علیه خطوط کشتیرانی تجاری، افزود: کشتی توسکا حامل دارو‌های حیاتی سازمان هلال‌احمر به ویژه برای بیماران دیالیزی بود که از سوی نیروی دریایی آمریکا هدف اصابت به بخش موتورخانه قرار گرفت و در پی آن، ۲۸ خدمه شناور به همراه دو تن از همسران و یک فرزند ۱۱ ساله پرسنل، به گروگان گرفته شدند.

مدرس خیابانی تصریح کرد: حرکت این شناور به سمت بنادر کشور تصمیمی کارشناسی و در راستای تأمین نیاز‌های اساسی جامعه بوده است و جمهوری اسلامی ایران این تجاوز آشکار را از طریق تنظیم دادخواست و پیگیری در محاکم بین‌المللی دنبال خواهد کرد.

نقش راهبردی حمل‌ونقل دریایی در زنجیره تأمین کشور

مدیرعامل گروه کشتیرانی با تمجید از پایداری و شجاعت کاپیتان و خدمه این شناور تأکید کرد: ناوگان تجاری کشور در خط مقدم دفاع از منافع ملی قرار دارد. رخدادهای اخیر و تلاش برای انسداد خطوط مواصلاتی ثابت کرد که بیش از ۸۵ درصد بار تجاری کشور وابسته به شریان‌های دریایی است و صیانت از دریانوردی، نقشی مستقیم در تاب‌آوری اقتصاد ملی و امنیت دیپلماتیک ایفا می‌کند.