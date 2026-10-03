مهارتآموزی ۴۹۱ سرباز در خراسان جنوبی
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: بیش از ۷۲ هزار ساعت آموزش مهارتی به ۴۹۱ سرباز در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت دوران خدمت سربازی به عنوان فرصتی طلایی برای کسب مهارتهای کاربردی گفت: ۷۲ هزار و ۲۶۸ ساعت آموزش مهارتی به ۴۹۱ سرباز در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری ارائه شده است.
کامرانیفرد افزود: در راستای تحقق رسالت این اداره کل مبنی بر توانمندسازی جوانان، ۲۸۹ نفر از این سربازان در کارگاههای مهارتآموزی مستقر در پادگانها و ۲۰۲ نفر دیگر در کارگاههای محیط واقعی کار، تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفتهاند.
وی با بیان اینکه ۶۸ دوره مهارتی متنوع برای این گروه هدف برگزار شده است، گفت: بر اساس پایشهای انجام شده، رشتههای برق ساختمان، تعمیر خودرو، نصب و تعمیر کولر آبی و آرایش و پیرایش مردانه، جزو پرطرفدارترین دورههایی بوده که با استقبال حداکثری سربازان مواجه شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان جنوبی افزود: تلاش ما بر این است که با تنوع بخشی به دورهها و ارتقای کیفیت آموزشها، به گونهای عمل کنیم که سربازان پس از پایان دوران خدمت، با دستان پر از مهارت و اعتماد به نفس بالا، دغدغهای برای اشتغال و کارآفرینی نداشته باشند و بهعنوان نیروهای متخصص به بدنه اقتصادی استان تزریق شوند.