به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ به گفته ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان، سازمان جهانی هواشناسی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وقوع پدیده النینو در استان سمنان را پیش بینی کرده است.

وی افزود: این پدیده از اواخر مهر ماه در استان سمنان آغاز می‌شود و تا اوایل دی ماه ادامه دارد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: بارش‌ها در استان سمنان به صورت باران است و به علت رگباری و ناگهانی بودن آن احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.

مصطفی خاتمی مدیرکل مدیریت بحران استانداری سمنان نیز از آغاز فرایند بیمه شدن ۱۷ محصول شاخص کشاورزی استان سمنان در روز‌های اخیر خبر داد و گفت: کشاورزان برای بهره مندی از حق بیمه ناشی از خسارت‌های اقلیمی هر چه رودتر برای بیمه کردن محصولات کشاورزی خود اقدام کنند.

به گفته وی، سهم کشاورز در بیمه کردن محصول در این طرح، ۵۰ درصد است و بقیه را دولت می‌پردازد.

خاتمی همچنین از دامداران خواست، هر چه زودتر برای بیمه تکمیلی دام‌های خود اقدام کنند.