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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال، طرحهای روشنایی جادهای در استان با صرف هزینهای بیش از ۴ هزار میلیارد ریال و رشد ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی بهداروندی با اشاره به عملکرد ۶ ماهه معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در حوزه ایمنسازی راهها اظهار کرد: در راستای کاهش حوادث جادهای و ارتقای ایمنی تردد کاربران جادهای، طی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اعتباری بالغ بر ۴ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال در بخشهای مختلف ایمنی محورها هزینه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹.۷۶ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اقدامات شاخص انجامشده در محورهای مواصلاتی استان افزود: در بخش احداث روشنایی، با جهشی چشمگیر مواجه بودهایم؛ بهطوریکه طی این مدت ۱۵ کیلومتر روشنایی در نقاط حادثهخیز و مقاطع پرتردد احداث شده که در مقایسه با ۸.۳ کیلومتر سال گذشته، از رشد ۸۰.۷۲ درصدی حکایت دارد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان خطکشی راهها را از اولویتهای مستمر ایمنسازی دانست و گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۴ هزار و ۹۶ کیلومتر از راههای استان خطکشی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۸۳ درصدی همراه بوده است.
بهداروندی ادامه داد: در بخش تجهیزات و علائم ترافیکی نیز اقدامات گستردهای انجام گرفته که از جمله آن میتوان به نصب ۳۴ هزار و ۴۳۰ عدد انواع علائم ترافیکی و نصب ۴۳ هزار و ۳۷۰ عدد بازتاب ایمنی اشاره کرد.
وی همچنین از اجرای ۱۰۱ کیلومتر شیار لرزاننده در محورهای استان خبر داد و تصریح کرد: در حوزه ارتقای حفاظهای ایمنی، ۱۱.۵ کیلومتر نیوجرسی بتنی احداث و ۲۳ کیلومتر گاردریل نیز تعمیر، مرمت و نصب شده است؛ علاوه بر این، ۵۰۱ مترمربع تابلوی اطلاعاتی جدید در سطح شبکه راههای خوزستان جانمایی و نصب شد.
بهداروندی در پایان بیان داشت: اولویت اصلی این اداره کل، شناسایی مقاطع پرتصادف و اجرای اقدامهای زودبازده و بلندمدت مهندسی ایمنی برای حفظ جان هموطنان و تسهیل در تردد جادهای استان است و این روند با جدیت در نیمه دوم سال نیز تداوم خواهد داشت.