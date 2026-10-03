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کنگره بین المللی اربعین یازدهم آبان در مشهد مقدس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور در قمصر کاشان گفت: این همایش با هدف بررسی و تبیین ابعاد مختلف اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید و فراهم کردن زمینه برای تولید آثار علمی و نظری در این حوزه برگزار میشود.
حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه ریاست این کنگره بر عهده آیتالله حسینی بوشهری است، افزود: در این نشست بینالمللی، نمایندگان ۲۰ کشور جهان و مهمانانی از کشورهای لبنان، سوریه، عربستان، همچنین نمایندگانی از قارههای اروپا، آفریقا و استرالیا حضور مییابند.
وی در خصوص اهداف تخصصی این رویداد گفت: بررسی مسائل فرهنگی و ایجاد هماهنگیهای لازم میان کشورهای مختلف در حوزه اربعین و واکاوی جایگاه اربعین در اندیشه و منظومه فکری رهبر شهید انقلاب دو محور اصلی این کنگره است.
رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی افزود: پژوهشگران، استادان دانشگاه، حوزویان و علاقهمندان میتوانند آثار و مقالات خود را تا این دهم آبان به دبیرخانه همایش ارسال کنند.