به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین کشور در قمصر کاشان گفت: این همایش با هدف بررسی و تبیین ابعاد مختلف اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید و فراهم کردن زمینه برای تولید آثار علمی و نظری در این حوزه برگزار می‌شود.

حجت الاسلام احمدی با بیان اینکه ریاست این کنگره بر عهده آیت‌الله حسینی بوشهری است، افزود: در این نشست بین‌المللی، نمایندگان ۲۰ کشور جهان و مهمانانی از کشور‌های لبنان، سوریه، عربستان، همچنین نمایندگانی از قاره‌های اروپا، آفریقا و استرالیا حضور می‌یابند.

وی در خصوص اهداف تخصصی این رویداد گفت: بررسی مسائل فرهنگی و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان کشور‌های مختلف در حوزه اربعین و واکاوی جایگاه اربعین در اندیشه و منظومه فکری رهبر شهید انقلاب دو محور اصلی این کنگره است.

رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین حسینی افزود: پژوهشگران، استادان دانشگاه، حوزویان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار و مقالات خود را تا این دهم آبان به دبیرخانه همایش ارسال کنند.