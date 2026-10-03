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مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران گفت: در دوران جنگ تحمیلی سوم با وجود شرایط جنگی، نهتنها تولید کاهش نیافت، بلکه با اجرای طرحهای عملیاتی، ۱۵ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید میدان منصورآباد افزوده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر حافظینیا با تشریح عملکرد شرکت نفت و گاز گچساران در جنگ تحمیلی سوم گفت: تولید نفت و گاز در این شرکت بیوقفه ادامه یافت و با وجود شرایط دشوار، نهتنها کاهش تولید نداشتیم، بلکه در میدان منصورآباد ۱۵ هزار بشکه در روز به ظرفیت تولید افزوده شد.
وی افزود: با وجود دشواریها و نگرانیهای ناشی از اوضاع جنگ، هیچ وقفهای در تولید ایجاد نشد و کارکنان در بخشهای تولید و انتقال با تلاش شبانهروزی اهداف تعیینشده در برنامه تولید را محقق کردند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران ادامه داد: اقدامهای دوران جنگ تحمیلی سوم در حوزه پدافند غیرعامل، تابآوری، حفظ و نگهداشت تولید بهصورت مستند ثبت شده است که در اوضاع مناسب جزئیات بیشتری از آن ارائه خواهد شد.
اجرای ۳۰ کیلومتر خط لوله گاز برای تثبیت تولید
حافظینیا از اجرای ۳۰ کیلومتر خط لوله ۶ و ۸ اینچ در کمتر از چهار ماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد رینگ گاز، تثبیت تولید در گچساران و فراهمکردن زمینه افزایش تولید میدان منصورآباد اجرا شده است.
وی افزود: این طرح در حالی اجرا شد که برای آن یک برنامه ششماهه پیشبینی شده بود، اما با تلاش کارکنان شرکت، عملیات در کمتر از چهار ماه پایان یافت و بر اساس برنامه بهزودی وارد چرخه تولید میشود.
آغاز اجرای چهار قرارداد جمعآوری گازهای همراه
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اشاره به سیاستهای وزارت نفت برای جمعآوری گازهای همراه و کاهش سوختن گازهای مشعل تصریح کرد: چهار قرارداد مربوط به شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران تعیین تکلیف شده است و پیمانکاران اجرای طرحها مشخص شدهاند.
حافظینیا گفت: این طرحها در مناطق بیبیحکیمه، گلخاری، رگسفید و گچساران اجرا میشوند و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
وی افزود: در بخش گچساران، جمعآوری حدود ۲۰ میلیون فوت مکعب گاز از دیماه آغاز شده است و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از طریق شرکتهای تابعه خود اجرای این بخش را به عهده دارد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اشاره به اهمیت جمعآوری گازهای همراه برای تأمین گاز در فصل سرد گفت: هدفگذاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این است که سهم هر شرکت در اجرای طرحهای جمعآوری گاز محقق شود تا در پاییز و زمستان با مشکل تأمین گاز روبهرو نشویم.
تشکیل کارگروه مشترک برای مدیریت انتقال نفت
حافظینیا همچنین از تشکیل کارگروهی مشترک برای مدیریت انتقال نفت از گوره به مخازن ذخیره خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سالهای اخیر، کارگروهی با حضور شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، اداره کل نظارت بر صادرات، بخش تولید و شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران تشکیل شده است تا موضوع انتقال نفت به مخازن پتروپارس آسیا و تحویل آن به شرکت مربوطه بهصورت یکپارچه مدیریت شود.
وی افزود: این شرکت دارای مخازن راهبردی با ظرفیت حدود ۴ میلیون بشکه نفت است که اقدامهای پیشگیرانه و اصلاحی برای رفع برخی ایرادهای موجود در آنها در حال انجام است.
نگاه جدید به مسئولیت اجتماعی؛ از «محیط پیرامون» تا «میزبانان»
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران با اشاره به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت در چهار استان گفت: رویکرد شرکت در سالهای اخیر نسبت به جوامع پیرامونی تغییر کرده و امروز مردم و جوامع محلی را نهفقط ذینفعان، بلکه «میزبانان» صنعت نفت میدانیم.
حافظینیا بیان کرد: مردم ساکن در مجاورت خطوط لوله و تأسیسات نفتی، در بسیاری از موارد با مشاهده نشتی یا موارد مشکوک، موضوع را به کارکنان اطلاع میدهند و در حفاظت از تأسیسات و استمرار تولید نقش دارند؛ بنابراین ایجاد تعامل سازنده با آنها، بخشی از برنامه افزایش تابآوری تولید است.
وی گفت: اصلاح و روکش آسفالت جادههای مشترک نفت و مردم، توسعه مدارس، توزیع بستههای معیشتی و اجرای طرحهای آموزشی ازجمله اقدامها در زمینه مسئولیت اجتماعی در استانهای خوزستان، بوشهر و فارس است.
گستره عملیاتی شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب چهار استان فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان را شامل میشود و افزونبر تولید نفت، گاز و گاز مایع، مسئولیت انتقال نفت تولیدی مناطق نفتخیز جنوب را نیز به عهده دارد.