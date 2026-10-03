با اعلام اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵، نام پوریا زارعی محمودآبادی رتبه ۳ علوم انسانی از میبد و امیرافراز دهقانی تفتی رتبه ۷ علوم ریاضی از یزد به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با اعلام اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵، نام پوریا زارعی محمودآبادی رتبه ۳ علوم انسانی از میبد و امیرافراز دهقانی تفتی رتبه ۷ علوم ریاضی از یزد به چشم می‌خورد.

امسال در کنکور سراسری ۱۴۰۵، ۱۴ هزار و ۴۳۶ داوطلب یزدی در پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت پرداختند که ۶۵ درصد داوطلبان زن و ۳۵ درصد مرد بودند و این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ فردا از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود و نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.

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