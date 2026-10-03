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داوری مرحله مقدماتی کشوری رشته حفظ کل مسابقات قرآن اوقاف از امروز آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدوسیما، از امروز ارزیابی متسابقان در رشته حفظ کل در دو بخش آقایان و بانوان آغاز می شود.
براین اساس در بخش آقایان به ریاست امیر آقایی، داوران شامل داوود تکفلاح و یوسف قاسمی (تجوید)، یعقوب پورجمال و مرتضی مختاری (وقف و ابتدا)، محمدمسعود عنایتیمقدم و سعید حاجیان (صوت)، وحید وکیلی و علی خانی (لحن) و مهدی عباسی و موسی معتمدی (صحت حفظ) با نظارت فنی نصرتالله حسینی به ارزیابی اجرای حافظان کل خواهند پرداخت. رئیس کمیته فنی و مسئول کمیته نظارت در این بخش نیز سعید زکیلو است.
در رشته حفظ کل بانوان چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم نیز هیئت داوران متشکل از خدیجه دیاری، زهره صالحی (تجوید)، هاجر حیدری و زهرا میرشفیعی (وقف و ابتدا)، هاله فیروزی و پریسا مجرد (صوت)، رضوان جلالیفر و ایمان صحاف (لحن) و زهرا عساکره و فرزانه جعفریان (صِحَّتِ حفظ) وظیفه ارزیابی این بخش را به عهده دارند. نجات صحاف به عنوان رئیس هیئت داوران و فاطمه حسینیفر به عنوان ناظر فنی نیز این مرحله را راهبری میکنند.
روند داوری مرحله مقدماتی کشوری چهل و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن در بخشها و رشتههای دیگر تا ۱۸ مهرماه ادامه خواهد داشت تا به این وسیله اسامی متسابقان نهایی شرکتکننده در مرحله نهایی این دوره که اواخر آبان و اوایل آذر، مقرر است به میزبانی زاهدان برگزار شود، معرفی شوند.
به موازات داوری رشته حفظ کل، فرایند داوری متسابقان رشته حفظ کل، داوری متسابقان زیر ۱۸ سال راهیافته به این مرحله از مسابقات نیز به انجام خواهد رسید.