مدیرکل کل ثبت احوال خراسان جنوبی میانگین سن ازدواج مردان در استان را ۲۵ سال و سه ماه اعلام کرد.

مدیرکل ثبت احوال استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، از افزایش حدود یک درصدی ثبت ازدواج در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲ هزار و ۸۱۶ واقعه ازدواج در استان ثبت شده است.

محمدزاده افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۳۵ واقعه ازدواج در مناطق شهری و ۷۸۱ واقعه در مناطق روستایی استان به ثبت رسیده است.

سرپرست اداره کل ثبت احوال استان میانگین سن ازدواج مردان در استان را ۲۵ سال و سه ماه و زنان را ۲۱ سال و ۷ ماه عنوان کرد.

وی همچنین از افزایش ۸ دهم درصدی ثبت طلاق در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت: در این مدت ۷۱۳ مورد طلاق در استان ثبت شده است.