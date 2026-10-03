به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در مرحله سرشماری اینترنتی برای خانواده‌هایی که اطلاعاتشان در سامانه دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد پیامک ارسال می‌شود تا با ورود به سامانه اطلاعاتشان را تکمیل کنند.

عادل جاسمی افزود: سرپرستان خانوار می‌توانند با ورود به سایت دولت من اطلاعات خانواده خود را ثبت کنند.

وی گفت: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی آبان ماه به صورت همزمان در سراسری کشور آغاز می‌شود.

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قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان افزود: سرشماری امسال به صورت خانه به خانه نیست و نمونه‌ای و منطقه‌ای سرشماری صورت می‌گیرد.

جاسمی افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ تَن برای سرشماری ۱۴۰۵ در سامانه نام نویسی کرده‌اند که پس از برگزاری مصاحبه ۸۰ تَن به عنوان مامور آمارگیر سرشماری و کارشناس مسئول فنی معرفی می‌شوند.