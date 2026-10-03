پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور از ۲۵ مهر ماه سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در هرمزگان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان گفت: در مرحله سرشماری اینترنتی برای خانوادههایی که اطلاعاتشان در سامانه دستگاههای اجرایی وجود ندارد پیامک ارسال میشود تا با ورود به سامانه اطلاعاتشان را تکمیل کنند.
عادل جاسمی افزود: سرپرستان خانوار میتوانند با ورود به سایت دولت من اطلاعات خانواده خود را ثبت کنند.
وی گفت: نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی آبان ماه به صورت همزمان در سراسری کشور آغاز میشود.
بیشتر بخوانید: برگزاری نخستین نشست ستاد سرشماری نفوس و مسکن هرمزگان
قائم مقام مدیر اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در هرمزگان افزود: سرشماری امسال به صورت خانه به خانه نیست و نمونهای و منطقهای سرشماری صورت میگیرد.
جاسمی افزود: تاکنون بیش از ۷۰۰ تَن برای سرشماری ۱۴۰۵ در سامانه نام نویسی کردهاند که پس از برگزاری مصاحبه ۸۰ تَن به عنوان مامور آمارگیر سرشماری و کارشناس مسئول فنی معرفی میشوند.