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معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: در شهریورماه امسال یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۳۲۰ قطعه جوجه در واحدهای مرغ گوشتی خراسانشمالی جوجهریزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی شکاری گفت: در شهریورماه امسال یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۳۲۰ قطعه جوجه در واحدهای مرغ گوشتی خراسانشمالی جوجهریزی شد که این رقم نسبت به یک میلیون و ۳۰ هزار و ۲۹۰ قطعه در مدت مشابه سال گذشته، ۲۳ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: مجموع جوجهریزی استان در ۶ ماهه امسال به هفت میلیون و ۲۹۶ هزار و ۵۵۷ قطعه رسیده است که بیانگر تداوم فعالیت واحدهای مرغ گوشتی و استمرار روند تولید در استان است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی تصریح کرد: بر اساس جوجهریزی انجام شده در نیمه دوم مردادماه و نیمه نخست شهریورماه، پیشبینی میشود در مهرماه بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ تن گوشت مرغ در استان تولید شود.
شکاری گفت: بر این اساس به طور میانگین روزانه حدود ۷۵ تن گوشت مرغ روانه بازار خراسانشمالی خواهد شد که میتواند نیاز بازار استان را به صورت مستمر تامین کند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی همچنین از توزیع ۱۵۰ هزار و ۲۷۵ تن انواع نهاده و خوراک دامی در سامانه بازارگاه طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
شکاری اظهار کرد: این نهادهها شامل جو، ذرت دامی، انواع کنجاله و خوراک آماده دام و طیور بوده که در بستر سامانه بازارگاه در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.
وی افزود: تنها در شهریورماه امسال ۳۷ هزار و ۷۰۰ تن انواع نهاده دامی در سامانه بازارگاه توزیع شد که نشاندهنده استمرار تامین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان است.
شکاری گفت: بارشهای مناسب امسال موجب بهبود وضعیت مراتع، مزارع و منابع علوفهای استان شده و بهویژه دام سبک روستایی و عشایری امکان استفاده بیشتری از منابع طبیعی و علوفهای استان پیدا کرده است.
وی افزود: این شرایط فرصت مناسبی برای تقویت منابع علوفهای و کاهش هزینههای تولید دامداران فراهم کرده است و باید با مدیریت صحیح این ظرفیت، در کنار تامین مستمر نهاده، زمینه پایداری تولید را فراهم کرد.