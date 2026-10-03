به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدمهدی حاجیان، دانش‌آموز شیرازی رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ را کسب کرد.

این موفقیت در حالی اعلام شد که سازمان سنجش آموزش کشور، اسامی رتبه‌های برتر گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر را منتشر کرد.

آزمون سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی امسال با حضور یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روز‌های ۲۹ و ۳۰ مرداد در ۴۱۵ شهرستان کشور برگزار شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج اولیه این آزمون فردا بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار می‌گیرد و نتایج نهایی نیز اواسط آبان‌ماه اعلام می‌شود.

همچنین ۹۰ درصد دانشجویان از دهه پایانی آبان‌ماه وارد دانشگاه‌ها می‌شوند؛ با این حال، ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پزشکی و دندانپزشکی از مهرماه سال آینده وارد کلاس‌های درس خواهند شد.