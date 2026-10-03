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در یک سال گذشته ۲۶ هزار نفر برای دریافت خدمات به مراکز انتظامی بردسکن مراجعه کردهاند و ۱۴ هزار تماس تلفنی با پلیس نیز ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: پلیس در کنار ملت مبعوث شده و برای تأمین امنیت و آرامش مردم فعالیت میکند و در این مسیر، همکاری مردم و دستگاههای مختلف نقش مهمی دارد.
سرهنگ مهدی حسنزاده افزود: خبرنگاران نیز به عنوان افسران سایبری پلیس، در حوزه اطلاعرسانی و کمک به مأموریتهای انتظامی همکاری شایانی با پلیس داشتهاند.
وی ادامه داد: نیروهای انتظامی شهرستان در ایام اربعین حسینی و دهه پایانی صفر افتخار خدمت و نوکری به مردم و زائران را داشتند.
حسنزاده گفت: قریب به ۲۲۰ شب تأمین امنیت تجمعات شبانه در شهرستان انجام شده است.
وی افزود: در یکسال گذشته ۱۴ هزار تماس تلفنی با پلیس ثبت شده که حدود ۸ هزار مورد آن منجر به اعزام نیرو شده است.
وی با اشاره به آمار جرائم در شهرستان عنوان کرد: در یک سال اخیر با افزایش ۲۰ درصدی سرقتها مواجه بودهایم و لازم است مردم با رعایت اصول پیشگیری و خودحفاظتی، در کاهش جرائم همکاری کنند.
وی ادامه داد: در حوزه تصادفات نیز در یک سال اخیر شاهد کاهش متوفیان حوادث جادهای بودهایم، این در حالی است که شهرستان بردسکن حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه دارد.
حسنزاده با اشاره به خدمات ارائهشده در حوزه راهنمایی و رانندگی و امور انتظامی اظهار کرد: در یک سال گذشته حدود ۶ هزار مورد خدمات گواهینامه و سه هزار و ۶۰۰ مورد ترخیص وسایل نقلیه انجام شده است.
وی افزود: در حوزه امور صنفی نیز حدود سه هزار و ۵۰۰ مورد مراجعه و خدمت ثبت شده که ۳۴۲ مورد آن مربوط به اقدامات و رسیدگیهای انجامشده در این حوزه بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن از مردم خواست اصول خود حفاظتی را جدی بگیرند و گفت: خانوادهها در سپردن وسایل نقلیه به نوجوانان دقت بیشتری داشته باشند؛ چراکه برخی حوادث ناشی از این موضوع ممکن است خسارتهایی به همراه داشته باشد که قابل جبران نباشد.
وی همچنین بر ضرورت پایش و مراقبت اصناف و توجه به هشدارهای پلیس در فضای مجازی تأکید کرد و افزود: رعایت توصیههای انتظامی و توجه به هشدارهای پلیس میتواند از بسیاری از آسیبها و مشکلات پیشگیری کند.
حسنزاده در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی چنین بیان کرد: مجموعه انتظامی کشور ۱۳ هزار شهید گلگونکفن تقدیم امنیت و آرامش مردم کرده است که ۱۴ شهید نیز از شهرستان بردسکن هستند.