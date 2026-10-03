به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته گردشگری، نخستین جشنواره توانمندی‌های بانوان در عنبران علیا برای معرفی صنایع‌دستی، غذاهای سنتی و ظرفیت‌های فرهنگی منطقه، با هدف رونق گردشگری روستایی و حمایت از اقتصاد بانوان منطقه برگزار شد.

مهران امانی، فرماندار شهرستان نمین در حاشیه این جشنواره با اشاره به نقش بی‌بدیل بانوان روستایی در توسعه پایدار، اظهار داشت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی مغتنم برای شناسایی، احیا و معرفی ظرفیت‌های نهفته در مناطق روستایی است که می‌تواند با تکیه بر هنر و خلاقیت بانوان، به رونق صنعت گردشگری منطقه کمک شایانی کند.

وی افزود: روستای عنبران‌علیا با برخورداری از پیشینه‌ی غنی فرهنگی و هنری، پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری دارد و بانوان هنرمند این روستا با عرضه صنایع‌دستی فاخر و معرفی آیین‌های سنتی، به‌خوبی توانستند بخشی از این هویت ارزشمند را به نمایش بگذارند.

در این جشنواره که با استقبال پرشور مردم و گردشگران همراه بود، بانوان عنبران‌علیا در غرفه‌های مختلف، آثار صنایع‌دستی خود را در معرض دید عموم قرار دادند. همچنین پخت و عرضه آش‌های سنتی منطقه و اجرای موسیقی محلی همراه با آیین‌های اصیل روستایی، فضای شادی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرد و جلوه‌ای از فرهنگ مهمان‌نواز مردم این خطه را به تصویر کشید.

فرماندار نمین خاطرنشان کرد: این جشنواره آغاز راهی برای برندسازی توانمندی‌های بانوان عنبران‌علیاست و تلاش خواهیم کرد با حمایت از این‌گونه برنامه‌ها، بستر لازم برای توسعه اشتغال پایدار و گردشگری روستایی را در شهرستان نمین بیش از پیش فراهم آوریم.