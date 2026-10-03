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همزمان با هفته گردشگری، نخستین جشنواره توانمندیهای بانوان در عنبران علیا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همزمان با هفته گردشگری، نخستین جشنواره توانمندیهای بانوان در عنبران علیا برای معرفی صنایعدستی، غذاهای سنتی و ظرفیتهای فرهنگی منطقه، با هدف رونق گردشگری روستایی و حمایت از اقتصاد بانوان منطقه برگزار شد.
مهران امانی، فرماندار شهرستان نمین در حاشیه این جشنواره با اشاره به نقش بیبدیل بانوان روستایی در توسعه پایدار، اظهار داشت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی مغتنم برای شناسایی، احیا و معرفی ظرفیتهای نهفته در مناطق روستایی است که میتواند با تکیه بر هنر و خلاقیت بانوان، به رونق صنعت گردشگری منطقه کمک شایانی کند.
وی افزود: روستای عنبرانعلیا با برخورداری از پیشینهی غنی فرهنگی و هنری، پتانسیل بالایی در حوزه گردشگری دارد و بانوان هنرمند این روستا با عرضه صنایعدستی فاخر و معرفی آیینهای سنتی، بهخوبی توانستند بخشی از این هویت ارزشمند را به نمایش بگذارند.
در این جشنواره که با استقبال پرشور مردم و گردشگران همراه بود، بانوان عنبرانعلیا در غرفههای مختلف، آثار صنایعدستی خود را در معرض دید عموم قرار دادند. همچنین پخت و عرضه آشهای سنتی منطقه و اجرای موسیقی محلی همراه با آیینهای اصیل روستایی، فضای شادی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرد و جلوهای از فرهنگ مهماننواز مردم این خطه را به تصویر کشید.
فرماندار نمین خاطرنشان کرد: این جشنواره آغاز راهی برای برندسازی توانمندیهای بانوان عنبرانعلیاست و تلاش خواهیم کرد با حمایت از اینگونه برنامهها، بستر لازم برای توسعه اشتغال پایدار و گردشگری روستایی را در شهرستان نمین بیش از پیش فراهم آوریم.