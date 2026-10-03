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سناتورهای آمریکایی اعلام کردند رأیگیری درباره توافقنامه همکاری هستهای غیرنظامی دولت دونالد ترامپ با عربستان سعودی، پس از برگزاری انتخابات میاندورهای و حداکثر تا ۱۳ دسامبر انجام خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این تصمیم در پی ابراز نگرانی برخی نمایندگان — بهویژه دموکراتها — درباره خطرات اشاعه سلاحهای هستهای و احتمال شکلگیری مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه اتخاذ شده است.
این رأیگیری به کنگره اجازه میدهد تا پیامدهای انتقال فناوریهای هستهای آمریکا به عربستان را بررسی کرده و موضع رسمی خود را اعلام کند.