سناتور‌های آمریکایی اعلام کردند رأی‌گیری درباره توافق‌نامه همکاری هسته‌ای غیرنظامی دولت دونالد ترامپ با عربستان سعودی، پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای و حداکثر تا ۱۳ دسامبر انجام خواهد شد.

تعویق رأی‌گیری سنا درباره توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان

تعویق رأی‌گیری سنا درباره توافق هسته‌ای ترامپ و عربستان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ این تصمیم در پی ابراز نگرانی برخی نمایندگان — به‌ویژه دموکرات‌ها — درباره خطرات اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و احتمال شکل‌گیری مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه اتخاذ شده است.

این رأی‌گیری به کنگره اجازه می‌دهد تا پیامد‌های انتقال فناوری‌های هسته‌ای آمریکا به عربستان را بررسی کرده و موضع رسمی خود را اعلام کند.