به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۸۰۰ کیلومتر خطوط انتقال انرژی در گیلان با جایگزینی کابل خودنگهدار به جای سیم‌های فرسوده مسی با ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه نوسازی شد.

وی با اشاره به شروع نهضت نوسازی شبکه‌های فرسوده برق در گیلان از ۱۰ سال گذشته، افزود: از ۱۹ هزار کیلومتر شبکه‌های فشار ضعیف استان تا پایان سال گذشته ۱۲ هزار کیلومتر با نصب کابل خودنگه دار نوسازی شد و برای اصلاح ۷ هزار کیلومتر دیگر هم برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با تاکید بر تداوم و تسریع اجرای این طرح در مناطق مختلف استان، گفت: جایگزینی کابل خودنگه دار با سیم‌های فرسوده مسی، علاوه بر کاهش چشمگیر حوادث و مخاطرات ایمنی، موجب کاهش سرقت تجهیزات برق رسانی، رفع نوسانات ناخواسته برق و افزایش پایداری میزان برق تحویلی به مشترکان خواهد شد.