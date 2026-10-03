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جدول اجراهای هفته دوم بخش «تئاتر صحنهای» بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت در سراسر کشور منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مدیر رسانه رویداد، جدول آثار هفته دوم بخش «تئاتر صحنهای» بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت منتشر شد.
لازم به توضیح است آثار بخش مسابقه و محور «ایران» با تمرکز بر نمایشهای مرتبط با جنگ تحمیلی دوم و سوم، در شهرهای مختلف کشور میزبان علاقهمندان به هنرهای نمایشی هستند.
بر اساس جدول اعلامشده، مشخصات، زمان و محل اجرای آثار هفته دوم به شرح زیر است:
«نفسگیر» به نویسندگی و کارگردانی رضا فقیهی/ تهران، سالن اصلی تئاتر مولوی/ ۱ تا ۱۵ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)
زن، اسب، تفنگ» به نویسندگی مهدی ایروانی با کارگردانی پویان عطایی/ اصفهان، تماشاخانه ماه حوزه هنری/ ۲ تا ۱۶ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ (بخش مسابقه)
«باقی بقای بالی» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا شاهمردی/ قم، سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر / ۴ تا ۱۲ مهر، ساعت ۱۸:۴۵ (بخش مسابقه/ ایران)
«زنگ دوم: تاماهوک» به نویسندگی مشترک آسیه سلطانینژاد و فرزاد باقری با کارگردانی آسیه سلطانیزاده/ کرمان، سالن تخصصی تئاتر در تالار هنر/ ۵ تا ۲۰ مهر، ساعت ۱۷:۳۰ (بخش مسابقه/ ایران)
«قبولی اسفند» به نویسندگی و کارگردانی حسن سبحانی/ میناب، تماشاخانه زندهیاد ابراهیم زارعی/ ۸ تا ۱۹ مهر، ساعت ۱۹:۳۰ (بخش مسابقه/ ایران)
«آذروتیر» به نویسندگی و کارگردانی مجید کاظمزاده مژدهی/ رشت، مجتمع خاتم، نگارخانه مارلیک/ ۱۰ تا ۲۲ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)
«ظهورپوتین» به نویسندگی و کارگردانی کوروش سلمانی دهبارز/ بندرعباس، پلاتو آفتاب/ ۱۱ تا ۱۷ مهر، دو سانس در ساعتهای ۱۹ و ۲۱ (بخش مسابقه/ ایران)
«اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی/ رشت، تماشاخانه نارون/ ۱۱ تا ۲۴ مهر، ساعت ۱۸ (بخش مسابقه)
«فروشی نیست» به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان/ کرج، تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلیبیگی/ ۱۲ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه / ایران)
«سوم روز» به نویسندگی مشترک شهرام پورعسکر و علی عباسیه با کارگردانی حسین کارگر/ بندر ماهشهر، سالن امین کاکولکی اداره ارشاد/ ۱۵ تا ۲۵ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه)
«سفینهی غزل» به نویسندگی خسرو امیری با کارگردانی داود پارسا/ گچساران، سالن شهید مندلیزاده/ ۱۷ تا ۲۷ مهر، ساعت ۱۹ (بخش مسابقه/ ایران)
بیستمین جشنواره بینالمللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظمتبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.