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در پایان نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس، چندین سند همکاری با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و نیز توسعه همکاریهای اقتصادی، صنعتی، تجاری، کشاورزی و امور بانکی بین دو کشور به امضاء رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بلاروس؛ پس از سه روز مذاکره و رایزنی نمایندگان ارشد وزارتخانهها و دستگاههای مختلف ایران و بلاروس در قالب کمیتههای تخصصی به میزبانی شهر مینسک، نوزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس با امضاء چندین سند همکاری به پایان رسید.
«آندری کوزنتسوف» وزیر صنعت بلاروس، «محسن امیدزمانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران و «محمدعلی دهقان دهنوی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست بر ضرورت اجرایی شدن اسناد پیشین، رفع سریع موانع و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود بین دو کشور در راستای افزایش حجم مبادلات دوجانبه تاکید کردند.
«آندری کوزنتسوف» وزیر صنعت بلاروس پس از امضاء اسناد همکاری در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما تاکید کرد: این کمیته به توسعه پروژههای مشترک دو کشور کمک خواهد کرد و مهمترین هدف، همکاری دوجانبه و متقابل سودمند است.
وی افزود: مطمئن هستم که این کمیته روند اجرای اقدامات لازم را تسریع خواهد کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.
در این نشست همچنین سندی در زمینه استانداردسازی محصولات به امضاء رسید.
«اندری زاخاریک» مدیر سازمان صدور گواهینامه آزمایشگاه مرکزی مینسک گفت: این توافقنامه، همکاری در زمینه انجام امور مهندسی و آزمایش محصولات بلاروسی و ایرانی، و نیز توسعه طرحهای مشترک را پیشبینی میکند.
وی افزود: همچنین، همکاری در زمینه ارزیابی انطباق محصولات با الزامات و استانداردهای فنی کشورهای ما را در بر میگیرد.