مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: بازرسی از فرآورده‌های لبنی مرجوعی با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از بازگشت آن به چرخه توزیع و عرضه، در خراسان جنوبی انجام شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: این بازرسی‌ها با هدف بررسی نحوه جمع‌آوری، تفکیک، نگهداری و تعیین تکلیف فرآورده‌های لبنی مرجوعی و اطمینان از خروج این فرآورده‌ها از چرخه مصرف انجام گرفت.

بذری افزود: در جریان این طرح نظارتی، واحد‌های تولیدی، مراکز نگهداری، انبارها، واحد‌های عرضه و سایر مراکز مرتبط مورد بازرسی قرار گرفت و مستندات مربوط به فرآورده‌های مرجوعی و نحوه تعیین تکلیف آنها نیز بررسی شد.

وی گفت: فرآورده‌ای که به هر دلیل از چرخه عرضه مرجوع می‌شود، باید مطابق ضوابط و الزامات مربوطه جمع‌آوری، تفکیک، نگهداری و تعیین تکلیف شود و ضروری است فرآیند‌های مربوط به آن به‌گونه‌ای مدیریت شود که امکان بازگشت مجدد محصول به چرخه مصرف و عرضه وجود نداشته باشد.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی افزود: هدف از این‌گونه بازرسی‌ها تنها برخورد پس از وقوع تخلف نیست، بلکه پیشگیری از شکل‌گیری مخاطرات و اطمینان از رعایت الزامات در تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، نگهداری، توزیع و عرضه است.

بذری همچنین بر تداوم بازرسی‌ها و پایش بازار تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر و هدفمند بر بازار، علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و افزایش اطمینان عمومی نسبت به فرآیند تولید و عرضه کالا‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: همکاری و همراهی واحد‌های تولیدی، مراکز نگهداری و عرضه و سایر دستگاه‌های مرتبط با فرآیند نظارت، نقش مهمی در پیشگیری از عرضه محصولات نامنطبق و حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.