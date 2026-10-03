پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم انجمن کارگران استان، عنوان قهرمانی رقابتهای کشتی فرنگی کارگران منطقهای را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو افزود: این مسابقات با حضور تیمهایی از استانهای بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.
وی بیان کرد: در پایان این مسابقات تیم انجمن کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸۵ امتیاز مقام اول، تیم فارس با ۱۵۰ امتیاز در جایگاه دوم و تیم بوشهر نیز با ۱۲۵ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.