مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم انجمن کارگران استان، عنوان قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی کارگران منطقه‌ای را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو افزود: این مسابقات با حضور تیم‌هایی از استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار شد.

وی بیان کرد: در پایان این مسابقات تیم انجمن کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۸۵ امتیاز مقام اول، تیم فارس با ۱۵۰ امتیاز در جایگاه دوم و تیم بوشهر نیز با ۱۲۵ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفت.