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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد، پروندهای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید محمد ابراهیم اقبالی افزود: در پی فوت چهار نوزاد در بیمارستان میبد، پروندهای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است.
وی افزود: استعلامات پزشکی لازم صورت گرفته و جسد یکی از نوزادان برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر کارشناسی این مرجع هستیم.
وی ادامه داد: سایر ابعاد موضوع از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و همچنین احتمال قصور پزشکی در حال بررسی است و مستندات و گزارشهای مرتبط در فرایند تحقیقات قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اقبالی تأکید کرد: در شرایط فعلی و تا این مرحله از تحقیقات، هیچ عاملی به عنوان علت قطعی فوت نوزادان مشخص نشده است و تحقیقات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
وی با ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، به خانوادههای داغدار تسلیت گفت و افزود: دستگاه قضایی ضمن همدردی با خانوادههای این نوزادان، خود را در کنار آنان میداند و بررسی دقیق و همهجانبه موضوع را تا روشن شدن ابعاد و علل این حادثه با جدیت دنبال خواهد کرد.
اقبالی تصریح کرد: چنانچه در جریان تحقیقات، قصور، تقصیر یا تخلفی احراز شود، دستگاه قضایی بدون اغماض و برابر قانون با عوامل مربوط برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسیها و مشخص شدن نتایج کارشناسی و تحقیقات قضایی، نتایج از طریق مراجع مربوط به اطلاع مردم خواهد رسید.