پخش زنده
امروز: -
مدیر مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از انجام بیستمین عمل اهدای اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر عباس چنانه اظهار کرد: عمل اهدای عضو از یک بانوی اهل امیدیه که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی انجام شد.
وی افزود: کبد و کلیههای این بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.
به گفته چنانه؛ خوزستان از نظر شیوع بیماریهای مزمن منجر به پیوند و تعداد بیماران جدید، رتبه نخست کشور را دارد و در حال حاضر ۷۶۸ بیمار نیازمند اهدای عضو در صف انتظار پیوند هستند.
اهدای عضو یک فرآیند جراحی است که در آن یک عضو ازکار افتاده با عضوی سالم از فردی دیگر جایگزین میشود.
دریافتکنندگان عضو معمولا بیمارانی هستند که در مراحل پایانی نارسایی اندامهای حیاتی قرار دارند؛ بنابراین عمل اهدای عضو میتواند جان آنان را نجات دهد. با این حال، به دلیل کمبود اعضای اهدایی، همه افراد نیازمند پیوند بهموقع عضو مناسب را دریافت نمیکنند.