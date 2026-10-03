رائد فریدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان امور سینمایی کشور، به سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پیام داد و بر نقش سینما در احیای آرامش و امید و تقویت روحیه سلحشوری و اقتدار ملی در کودکان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، رئیس سازمان سینمایی در پیامی به جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان سینمای کودک و نوجوان، بخشی ماندگار از حافظه جمعی چندین نسل در ایران است. بسیاری از تصویرها، شخصیت‌ها و قصه‌هایی که از کودکی در یادها برجا مانده‌اند، از کوچه پس‌کوچه‌های این سرزمین یگانه تا روی پرده سینما امتداد پیدا کردند و خاطراتی را برای نسل‌های متمادی ساختند. همین پیشینه، مسئولیت اکنون سینما را در برابر نسل امروز سنگین‌تر می‌کند. نسلی که جهان پیرامونش با شتاب تغییر کرده و در ماه‌های اخیر، تجربه جنگ‌های تحمیلی و حمله متجاوزان به این خاک، بخشی از زیست او را تشکیل داده است. تصاویر کودکان مظلوم میناب در ذهن و روح جمعی حک شده و قابل زدودن نیست.

در چنین شرایطی، فراهم کردن زمینه‌ای برای مواجه با این موضوع در کنار ایجاد شادی و نشاط برای کودکان، امری فرعی و تزئینی نیست. کودک باید بتواند در کنار آگاهی‌بخشی درست نسبت به جهان پیرامون خود، همچنان بخندد، قصه بشنود، فیلم ببیند، با قهرمانانش همراه شود و رؤیا بسازد. سینما یکی از مهم‌ترین امکان‌های فرهنگ برای حفظ این امر و احیای آرامش و امید در کنار ایجاد و تقویت روحیه سلحشوری و اقتدار ملی به کودکان است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز باید بیش از گذشته به همین جهان نزدیک شود. جشنواره زمانی به اهداف خود نائل می‌شود که بتواند به رشد و پویایی سینمای کودک و نوجوان یاری برساند و برای هنرمندانی که به صورت حرفه‌ای و مستمر در این حوزه فعالیت می‌کنند، شرایط دیده شدن و عرضه درست را فراهم کند.

امروز سینمای کودک و نوجوان بیش از هر چیز به نگاهی فراگیر و حرفه‌ای نیاز دارد. نگاهی که تولید فیلم، پرورش نیروی انسانی، ارتباط با مخاطب، ایجاد بازار عرضه درست آثار و محصولات و حضور مستمر در چرخه اکران و نیز تأثیرگذاری آثار در فرآیند آموزش و پرورش کودکان را اجزای یک کل واحد در نظر گیرد.

امیدوارم سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در کنار گرامیداشت فرزندان شهید ایران، به‌ویژه دانش‌آموزان دلبند ما در مدرسه شجره طیبه میناب و تمامی کودکان شهید مظلوم و بی‌گناه میهنمان، بتواند شادی و امیدی برای کودکان و نوجوانان عزیزمان بیافریند تا در پرتو لطف و عنایت الهی شاهد رشد و بالندگی نسلی باشیم با شب‌شکنی و درخشندگی خود ایرانی سرافراز و غرورآفرین را پدید خواهند آورد.

شب رفت صبوح آمد غم رفت فتوح آمد

خورشید درخشان شد تا باد چنین بادا