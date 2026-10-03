

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی رتبه‌های برتر در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، زبان‌های خارجی و هنر کنکور ۱۴۰۵ را اعلام کرد و دانش آموزان مازندرانی‌ها با کسب رتبه های برتر، جایگاه ویژه‌ و یکی از نتایج تاریخی این آزمون را به دست آوردند.



بر این اساس، هر سه رتبه نخست تا سوم گروه علوم ریاضی و فنی در اختیار مازندرانی‌ها قرار گرفت و اشکان کریمی از قائمشهر رتبه نخست را به دست آرود، امیرکیان رییسی از آمل دوم شد و امیرحسین جعفری از بابل هم در این رشته رتبه سوم را به دست آورد ضمن اینکه نیلسا حیدریان از آمل رتبه پنجم و اوستا نوشیروان پور از قائم شهر رتبه دهم گروه ریاضی را به خود اختصاص دادند تا پنج رتبه برتر از بین ده رتبه برتر این گروه مازندرانی باشند.

بنا بر اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در رشته علوم انسانی نیز محمدحسین تقدیسی لاریجانی از قائمشهر رتبه چهارم را به دست آورد.



بیش از ۳۵ هزار مازندرانی در کنکور سراسری امسال شرکت کرده بودند.

نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نودانشجویان از دهه پایانی آبان ماه وارد دانشگاه‌ها خواهند شد البته ۳۰ درصد پذیرفته شدگان رشته‌های علوم پزشکی و دندانپزشکی نیز از مهرماه سال آینده وارد کلاس‌های درس خواهند شد.











