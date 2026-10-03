به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تقی پاشایی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی، با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، ساماندهی انشعابات و بهبود وضعیت شبکه توزیع آب، عملیات استانداردسازی انشعابات آب در کوی آزادگان خوی انجام شد.

وی افزود: این عملیات در کوچه‌های فتح ۱ و ۲، نصر ۱ و ۲ و کوچه قربانعلی‌زاده اجرا شد که طی آن ۱۸۰ رشته انشعاب آب استانداردسازی و ۳۰ رشته انشعاب آب جدید نیز به متقاضیان واگذار شد.

پاشایی با اشاره به اهمیت استانداردسازی انشعابات در ارتقای سطح خدمات شرکت آب و فاضلاب تصریح کرد: اجرای این طرح ضمن ساماندهی انشعابات موجود، به بهبود شرایط بهره‌برداری از شبکه، کاهش مشکلات ناشی از انشعابات غیراستاندارد و افزایش رضایتمندی مشترکان کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی خاطرنشان کرد: استانداردسازی و ساماندهی انشعابات از جمله اقدامات مهم شرکت در راستای مدیریت بهینه شبکه توزیع و ارائه خدمات پایدار و مطلوب به شهروندان است و این روند در مناطق مختلف شهرستان، متناسب با نیاز و اولویت‌های موجود، ادامه خواهد داشت.

وی در پایان بر ضرورت همکاری شهروندان با شرکت آب و فاضلاب برای اصلاح و استانداردسازی انشعابات تأکید کرد و گفت: رعایت ضوابط فنی و استفاده از انشعابات استاندارد، نقش مهمی در حفظ شبکه و بهره‌مندی پایدار از خدمات آب شرب دارد.