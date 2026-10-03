رونمایی از دار قالی ارگونومیک و هوشمند برای اولین بار در ایران
همزمان با هفته دفاع مقدس دار قالی ارگونومیک و نقشه خوان هوشمند برای اولین بار در کشور توسط یک گروه آذرشهری اختراع و در مراسمی از این طرح ملی رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
دار قالی ارگونومیک و هوشمند در رجهای ۲۰ الی ۱۰۰ و همچنین ابعاد ۳ الی ۱۲ مترمربع قابل اجراست و به خاطر مکانیزم طراحی خاص و نشستن بافنده بر روی صندلی اداری، آسیبهای اسکلتی و عضلانی نسبت به دار قالیهای سنتی مرتفع شده، قابل جابجایی بوده و به خاطر کاهش و کنترل صدای بافت در محیطهای آپارتمانی هم قابل اجراست.
همچنین در این طرح نقشههای سنتی و کاغذی حذف شده و دستگاه نقشه خوان نقشه را به صورت هوشمند برای بافنده نمایش میدهد.
در این طرح هوشمند و ارگونومیک بهره وری بافت قالی تا حدود دو برابر سیستمهای سنتی قبلی بوده و میتواند درآمد قالیباف را تا حدود دو برابر افزایش دهد.
این دار قالی هوشمند در فهرست مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اختراع شده است.