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نمایشگاه کتاب و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان روسیه با حضور احمد حیدریان، سرکنسول کشورمان در آستراخان، وزیر فرهنگ استان آستراخان، مسئولان و مدیران فرهنگی، افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نمایشگاه کتاب و فرهنگ جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، وزیر فرهنگ استان آستراخان، مسئولان و مدیران فرهنگی، کتابداران، پژوهشگران و جمعی از چهرههای فرهنگی و اجتماعی این شهر در کتابخانه علمی منطقهای آستراخان افتتاح شد.
این نمایشگاه در چارچوب مجموعه برنامههای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آستراخان و با همکاری نهادهای فرهنگی دو طرف برگزار شده و مجموعهای از آثار مرتبط با تاریخ، فرهنگ، ادبیات و هنر ایران را در معرض دید علاقهمندان قرار میدهد.
در بخشهای مختلف نمایشگاه، آثار نویسندگان و شاعران کلاسیک و معاصر ایران، ترجمه آثار فارسی به زبان روسی و همچنین آثاری از نویسندگان و اندیشمندان روسیه که به فارسی ترجمه شدهاند، ارائه شده است. بخشی از این مجموعه نیز به معرفی فرهنگ، سنتها و پیشینه تاریخی ایران اختصاص دارد.
حیدریان: آستراخان از پیوندهای تاریخی ایران و روسیه برخوردار است
احمد حیدریان، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان، در مراسم افتتاحیه ضمن قدردانی از مقامات و نهادهای فرهنگی استان برای همکاری و استقبال از برگزاری برنامههای فرهنگی ایران، بر جایگاه ویژه آستراخان در روابط تاریخی و انسانی ایران و روسیه تأکید کرد.
وی با اشاره به سابقه طولانی رفتوآمد و مراودات میان ایرانیان و مردم آستراخان گفت این پیشینه، زمینه ارزشمندی برای توسعه روابط فرهنگی میان دو طرف در زمان حاضر فراهم کرده است.
حیدریان کتاب و ادبیات را از مهمترین ابزارهای شناخت متقابل ملتها دانست و به تأثیرگذاری متقابل ادبیات ایران و روسیه اشاره کرد. وی یادآور شد آثار نویسندگان و اندیشمندان بزرگی همچون پوشکین، داستایفسکی و گورکی در ایران ترجمه و معرفی شده و در مقابل، آثار بزرگان ادبیات فارسی از جمله فردوسی، خیام، سعدی و حافظ نیز در روسیه ترجمه و با استقبال مخاطبان روبهرو شده است.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان همچنین بر اهمیت کتابخانهها و گنجینههای مکتوب در حفظ و انتقال میراث فرهنگی تأکید کرد و توجه بیشتر دانشجویان و نسل جوان به این منابع را زمینهای برای شناخت عمیقتر تاریخ و فرهنگ دو کشور دانست.
وی ابراز امیدواری کرد استمرار برنامههای فرهنگی، به توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی و گسترش ارتباطات میان مردم ایران و آستراخان کمک کند.
فرهنگ، محور تعاملات ایران و آستراخان
وزیر فرهنگ استان آستراخان نیز در این مراسم با اشاره به استمرار همکاریهای فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ را یکی از محورهای مهم روابط انسانی میان دو طرف دانست.
وی برگزاری جشنواره «فصول خزری» را از نمونههای مهم همکاری فرهنگی با کشورهای حوزه خزر عنوان کرد و حضور هنرمندان و فعالان فرهنگی ایران در این رویداد را مورد توجه قرار داد.
وزیر فرهنگ استان آستراخان همچنین به همکاریهای دو طرف در زمینه نمایشگاههای فرهنگی، سینما و تولید فیلم اشاره کرد و استمرار این تعاملات را زمینهای برای آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ و هنر ایران دانست.
در این مراسم همچنین از نقش ارتباطات ادبی و همکاری با ناشران ایرانی در توسعه مناسبات فرهنگی دو طرف یاد شد. از جمله، انتشارات ایرانی «فرا» که آثار خود را در این نمایشگاه عرضه کرده است.
«شاهنامه کاترین»؛ اثری از تاریخ نشر فارسی در روسیه
یکی از بخشهای ویژه نمایشگاه به آثار نادر و تاریخی موجود در گنجینه کتابخانه اختصاص دارد. در این بخش، «شاهنامه کاترین»، اثر فارسی منتشرشده در سنپترزبورگ در سال ۱۷۹۳، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
نمایش این اثر در کنار مجموعه کتابهای فارسی و روسی، بخشی از سابقه تاریخی ارتباطات ادبی و فرهنگی میان ایران و روسیه را روایت میکند و نشان میدهد کتاب و ترجمه، از گذشته یکی از مسیرهای ارتباط و شناخت متقابل دو ملت بوده است.
کارشناسان کتابخانه نیز بازدیدکنندگان را در آشنایی با آثار و منابع تاریخی این مجموعه همراهی میکنند.
آغاز مجموعهای از رویدادهای فرهنگی ایران
افتتاح نمایشگاه کتاب، نخستین برنامه از مجموعه رویدادهای فرهنگی ایران در آستراخان است.
در روزهای آینده، کنسرت هنرمندان ایرانی و پس از آن برنامه نمایش فیلمهای ایرانی برگزار خواهد شد. این برنامهها حوزههای مختلفی از فرهنگ و هنر ایران، از ادبیات و کتاب تا موسیقی و سینما، را به مخاطبان آستراخان معرفی میکند.
مجموعه این رویدادها با تکیه بر سابقه تاریخی روابط میان ایران و آستراخان، فرصتی برای استمرار گفتوگوی فرهنگی و تقویت ارتباط میان نهادهای فرهنگی، هنرمندان، دانشگاهیان و علاقهمندان دو طرف فراهم میکند.