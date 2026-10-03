بر اثر برخورد ۲ موتورسیکلت در جاده نی ریز به بختگان، یک نفر جان باخت و ۲ نفر مصدوم شدند.

تصادف ۲ موتورسیکلت در جاده نی ریز به بختگان با یک کشته و ۲ مصدوم

تصادف ۲ موتورسیکلت در جاده نی ریز به بختگان با یک کشته و ۲ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز گفت: در گزارشی به اورژانس مبنی بر برخورد ۲ دستگاه موتورسیکلت در جاده نی ریز به بختگان بعد از روستای تنگ حنا، عوامل اورژانس پایگاه‌های چاه مهکی و غدیرگه به محل حادثه اعزام شدند.

محمدحسین کچویی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل حادثه و اقدامات درمانی و مراقبتی لازم، ۲ مصدوم را به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل کردند.

مسئول اورژانس شهرستان نی‌ریز گفت: در این حادثه نوجوان ۱۵ ساله به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.