دعوت ۴ کردستانی به اردوی تیم ملی پارادوومیدانی کمتوانان ذهنی کشور
سه ورزشکار و یک مربی کردستانی به نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی پارادوومیدانی کمتوان ذهنی (ID) دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، بر اساس اعلام فدراسیون پارادوومیدانی، کوروش فرهادی، ایوب نوری و نازیلا فداکار، سه ورزشکار استان کردستان، پس از درخشش در مسابقات کشوری به نخستین اردوی تدارکاتی تیم ملی پارادوومیدانی کمتوانان ذهنی دعوت شدند.
همچنین سعدالله جدیدی از کردستان در جمع مربیان مدعو این اردو حضور دارد.
این اردو از ۲۳ تا ۳۰ مهرماه به میزبانی تهران و در محل فدراسیون جانبازان و توانیابان برگزار خواهد شد.